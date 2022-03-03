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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 3 марта 2022, 09:53 мск

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На Тайване произошел блэкаут

На Тайване несколько крупных городов остались без энергоснабжения. Об этом сообщает агентство CNA.

Без электричества остались жители Тайбэя, Нового Тайбэя, Синьчжу, Тайчжуна, Тайнаня, Гаосюна и других населенных пунктов. Как сообщили в местной энергокомпании Taipower, отключения произошли из-за неисправности оборудования на электростанции Hsinta.

В настоящее время энергоснабжение восстановлено во всех районах Гаосюна на юге острова и Тайнаня (юго-запад). На севере и в центре все еще наблюдаются периодические отключения света.

Масштабные сбои стали причиной паники в мегаполисах, в особенности на дорогах, где возникли пробки и произошли аварии. Кроме того, несколько человек застряли в лифтах небоскребов.

В настоящее время нет точно информации о том, когда подача электроэнергии полностью нормализуется.

Тайбэй, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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