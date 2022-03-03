В ООН приветствуют договоренности России и Украины по «гуманитарным коридорам»

Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик, что Организация будет приветствовать любое позитивное решение о защите гражданского населения на Украине, – сообщает ТАСС.

«Мы бы приветствовали любой положительный сдвиг, который поможет защите гражданского населения и снизит интенсивность конфликта», – сказал Дюжаррик, комментируя достижение взаимопонимания между Россией и Украиной по вопросу поддержания гуманитарных коридоров и возможного введения режима прекращения огня на период эвакуации гражданского населения.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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