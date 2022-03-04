В Индии от взрыва обрушился двухэтажный дом, есть погибшие

В Индии взрывом был разрушен двухэтажный дом. По предварительным данным, погибли семь человек. Предполагается, что ЧП произошло на нелегальном производстве фейерверков.

Инцидент произошел в городе Бхагалпур индийского штата Бихар. Взрывчатое вещество сдетонировало на первом этаже дома в густонаселенном районе всего в 100 м от участка службы правоохранительных органов.

В результате двухэтажное здание обрушилось. Погибли семь человек, среди которых шестимесячный ребенок. Еще по меньшей мере пятеро получили тяжелые ранения. Кроме того, повреждения получили соседние дома.

Полиция начала расследование произошедшего. По одной из версий, в доме нелегально производили фейерверки и петарды, по всей видимости, неосторожное обращение с легковоспламеняющимися веществами и стало причиной взрыва.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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