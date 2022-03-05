В Мали в столкновении с боевиками погибли десятки солдат

В Мали произошло нападение боевиков на военный лагерь. В результате погибли 27 солдат, десятки были ранены, а джихадисты захватили военную технику.

Как сообщает Agency France Press, сотни боевиков напали на лагерь, в котором находилось около 150 военнослужащих армии Мали. По предварительным данным, 27 солдат погибли, 33 получили ранения, семеро числятся пропавшими без вести.

Военным удалось нейтрализовать 47 боевиков, те в свою очередь захватили 21 военную машину, в том числе танки.

Предполагается, что поводом для нападения стало заявление Франции о выводе военных из Мали. Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что войска Франции покинут страну в течение полугода. Тем временем, малийские власти требуют немедленного вывода военных, задействованных в операциях «Бархан» и «Такуба».

Бамако, Зоя Осколкова

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