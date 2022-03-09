Миру может грозить продовольственный кризис из-за ситуации на Украине

Ситуация на Украине ставит под угрозу продовольственную безопасность в мире, поскольку в периметре Средиземноморья огромное число стран зависят от экспорта российской и украинской пшеницы, – сообщает Le Figaro.

По данным, которые приводит министр сельского хозяйства Франции, есть страны, которые зависят на 80% от поставок российской пшеницы, – сообщает издание.

В свою очередь немецкая газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщает, что с начала конфликта на Украине цены на сырье, включая пшеницу, вышли из-под контроля, а «многим странам, особенно в Северной Африке и на Ближнем Востоке, грозит голодный кризис».

«На Россию и Украину приходится 30% мирового экспорта пшеницы, а 25% всех азотных удобрений в мире производится в России. Дефицит поставок из двух государств уже приводит к невиданному росту цен на сельскохозяйственное сырье и грозит миру серьезным продовольственным кризисом», – пишет французское издание Pleinchamp.

Следует отметить, что по данным ситуационного центра Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), по состоянию на 9 марта стоимость пшеницы на мировом рынке выросла на 62% по сравнению с началом года. За период с 24 февраля по 9 марта пшеница подорожала на 32%.

Москва, Иван Бабурин

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