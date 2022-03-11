Минувшей ночью в Греции выпал снег. В некоторых регионах страны из-за плохой погоды и холода отменили занятия в школах, об этом сообщают местные СМИ.

По данным Национальной метеорологической службы EMY, морозы в Грецию пришли с циклоном «Филипп» из северной Европы. Поэтому в ряде регионов страны установилась необычно холодная для весны погода.

Так на севере Греции температура воздуха опустилась до 7-10 градусов по Цельсию. В Афинах – до 1 градуса. Пошел снег и быстро растаял, а ночью снежный покров достигал 1-2 сантиметров.

Сегодня в Аттике за исключением южной части столичного региона начальные и средние школы будут работать в дистанционном режиме.

Кроме того, водителей предупредили о опасности гололеда на острове Эвия, во Фтиотиде, в Беотии и других районах.

Афины, Зоя Осколкова

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