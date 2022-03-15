В Туркмении выбрали президента

Сердар Бердымухамедов признан избранным президентом Туркменистана. Об этом сообщили в Центризбиркоме страны.

Выборы главы государства прошли 12 марта, в них приняли участие 3 362 052 человека, что составило 97,17% зарегистрированных избирателей.

Сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, занимающий должность вице-премьера, набрал 72,97% голосов.

Из его соперников наибольшую поддержку получил проректор по научной работе Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыр Нуннаев – 11,09%. За остальных кандидатов проголосовали от 1 до 7,2% избирателей.

Торжественная церемония инаугурации Сердара Бердымухамедова состоится 19 марта в Дворцовом комплексе Огузхан.

Ашхабад, Зоя Осколкова

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