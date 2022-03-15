На британской ферме во второй раз родился ягненок с пятой ногой

На ферме в Великобритании родился ягненок с пятью ногами. Это уже второй случай в том же хозяйстве, сообщает издание UPI.

Необычный ягненок родился на ферме Хизер Хогарти. Всего в помете было четыре детеныша. Хозяйка подумала, что малыш не выживет, однако обследование показало, что ягненок полностью здоров.

Хизер уже второй раз встречает подобную патологию. Ранее у нее также появлялась на свет овечка с пятью ногами. При этом животное также было здорово и прожило долгую жизнь.

Вероятнее всего, лишнюю ногу новорожденному ягненку ампутируют, чтобы она не мешала ему двигаться и вести активную жизнь.

Лондон, Зоя Осколкова

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