Американцы воруют подорожавший из-за санкций бензин друг у друга и обвиняют Россию

В США участились случаи воровства автомобильного топлива. Американцы угоняют бензовозы, взламывают автозаправки и даже сливают бензин из баков автомобилей. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Цены на топливо в США резко выросли после отказа от российских энергоресурсов. На прошлой неделе президент Джо Байден запретил импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля. Это еще больше усугубило ситуацию с ценами на нефть, которые росли последние несколько недель и превысили сто долларов за баррель.

Параллельно с этим цены на бензин в Штатах начали резко расти. Если в прошлом году галлон (3,8 литра) стоил, в среднем, менее 2,5 доллара, то на данный момент на АЗС в штате Вашингтон за тот же объем просят по 4,54 доллара. В некоторых штатах цена за галлон достигла 7 долларов.

По данным телеканала, рост стоимости топлива спровоцировал волну воровства. За последнее время подобные инциденты происходили как минимум в десяти штатах.

Автомобилисты сталкиваются с тем, что обнаруживают пустые баки у своих припаркованных машин. Злоумышленники даже не пытаются вскрывать лючки и откачивать бензин, они просто сверлят отверстие аккумуляторной дрелью в крыле авто и сливают топливо. С таким, в частности, столкнулась жительница Пенсильвании.

В Лос-Анджелесе умелец взломал АЗС, он долго выкачивал топливо, чем привлек внимание заправщика и тот вызвал полицию. Правоохранители обнаружили, что мужчина заплатил всего 20 долларов, а украл топлива на гораздо большую сумму. Подобная история случилась и в Хьюстоне, где преступники похитили с заправки бензина на 8 тысяч долларов.

Тем временем, американские власти обвинили в повышении стоимости топлива Россию и Владимира Путина. Накануне стало известно, что Белый дом во время встречи с тиктокерами сделал акцент на том, что в росте цен на бензин стоит винить РФ и ее лидера, пишет Fox Business. В результате на страницах блогеров-миллионников появились ролики на соответствующую тему, даже у тех, кто ранее не касался в своих видео общественно-политической тематики.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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