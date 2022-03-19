При взрыве артиллерийского снаряда в Афганистане погибли дети

В Афганистане четыре ребенка погибли в результате детонации неразорвавшегося артиллерийского снаряда. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

По данным полиции, трагедия произошла в уезде Шах-Вали-Кот, в провинции Кандагар, что находится на юге страны. Дети играли возле боеприпаса, который неожиданно сдетонировал.

Нет информации о том, почему снаряд не утилизировали и по какой причине дети имели к нему доступ.

Кабул, Зоя Осколкова

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