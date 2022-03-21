В Колумбии акула убила туриста

На колумбийском острове Сан-Андрес акула напала на человека. Мужчина скончался от полученных травм. Об этом сообщает информационное агентство Que pasa en Cali ve.

56-летний итальянец нырял с маской и трубкой, когда стал жертвой, предположительно, тигровой акулы. Этот вид по числу нападений на людей уступает лишь большой белой акуле.

Хищник укусил туриста за бедро. Пострадавшего доставили в больницу, где он впал в гиповолемический шок из-за сильной кровопотери. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался.

На острове Сан-Андрес это первый случай нападения акулы на человека. Отмечается, что на курорте развит дайвинг и снорклинг, при этом туристы погружаются и плавают рядом с морскими хищниками, которые никогда не проявляли агрессию.

Богота, Зоя Осколкова

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