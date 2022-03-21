Двое школьников целый месяц выживали в лесах Амазонки

В Бразилии два школьника потерялись в лесу и были найдены только через месяц. Дети очень сильно похудели, но их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает LADBible.

Два брата отправились в джунгли, чтобы поймать птиц, но не заметили, как заблудились. Родственники собрали местных жителей и добровольцев на поиски детей, спасатели прочесывали лес в течение недели, но это не дало результатов.

Через месяц школьников обнаружил лесоруб. Он вывел мальчиков к жилым районам и обратился в полицию. Дети рассказали, что все это время ели ягоды и пили дождевую воду.

Пострадавших доставили в больницу, где у них диагностировали истощение и повреждение кожных покровов. По словам врачей, братья потеряли почти половину массы тела и теперь им предстоит реабилитация. Медики считают, что при должном уходе мальчики быстро пойдут на поправку.

Бразилиа, Зоя Осколкова

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