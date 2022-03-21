В Тунисе десятки человек пострадали при столкновении поездов

В Тунисе столкнулись два пассажирских поезда. По предварительным данным, различные ранения получили 70 человек.
Как сообщает Управление гражданской обороны страны, катастрофа произошла на железной дороге в районе станции Джабаль Джеллуд. Отмечается, что один из составов был пуст, второй перевозил пассажиров.
В больницы доставили 72 пострадавших. У большинства диагностированы травмы легкой степени тяжести.
Причины происшествия устанавливаются.
Тунис, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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