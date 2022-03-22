В Нигерии предлагают 6 тысяч долларов за доказательство существования магии вуду

Житель Нигерии Гбенга Адевойн объявил денежное вознаграждение в размере 6 тысяч долларов тому, кто докажет, что ритуалы джу-джу или магия вуду это не выдумки, а действительно работающие техники. Об этом сообщает Saudi Gazette.

Многие нигерийцы верят в волшебство. Примечательно, что в существовании магии уверены не только малообразованные деревенские жители, но и городское население. Это приводит к множеству смертей ежегодно, так как для ритуалов требуются части тела человека.

Жители Нигерии считают, что магия позволяет людям превращаться в кошек, быть неуязвимым для острых предметов и заставляет деньги появляться из ниоткуда.

Адевойн решил бросить вызов этим суевериям и запланировал поездку по стране. Деньги он собрал с помощью краудфандинга. Во время своего тура мужчина будет предлагать вознаграждение тем, кто сможет публично продемонстрировать магические способности.

Абуджа, Зоя Осколкова

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