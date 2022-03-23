В Англии водитель получил за день более 50 штрафов

В Англии водитель за день получил 51 штраф. При этом мужчина даже не превысил скорость, он просто свернул не на ту дорогу. Об этом сообщает LADBible.

Джон Баррет ехал по западному Лондону в спортивный зал, доверившись навигатору, который предложил кратчайший путь. Оказалось, что по этой дороге могут ездить только зарегистрированные местные жители.

В результате водителю пришли штрафы в общей сложности на сумму 6350 фунтов. Мужчина был раздосадован, так как у него есть специальное разрешение, которое позволяет ему передвигаться по любым дорогам в городе.

Британец написал жалобу, после которой штрафы действительно аннулировали. Дорожная служба сообщила, что в их базе была ошибка.

Лондон, Зоя Осколкова

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