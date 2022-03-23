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Среда, 23 марта 2022, 22:42 мск

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Умерла Мадлен Олбрайт

Фото: pixabay.com

В США на 85 году жизни от рака умерла бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт, что подтвердил руководитель пресс-службы госдепа Нед Прайс, – сообщают СМИ.

По словам Прайса, президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен, находящиеся на борту самолета по пути в Европу, о смерти Олбрайт извещены.

Мадлен Олбрайт была первой женщиной госсекретарем США и работала в администрации президента Билла Клинтона (1997-2001). До этого она была постоянным представителем США при ООН.

Олбрайт стала печально известной тем, что в 1999 году лично участвовала в выборе целей для бомбардировки Югославии силами НАТО. В июне 2019-го в Косово «в благодарность» был открыт памятник Мадлен Олбрайт.

Сообщается, что г-жа Олбрайт была сторонницей жесткого курса США в международных отношениях, выступала за усиление позиций США в НАТО, не останавливаясь и перед применением военной силы.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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