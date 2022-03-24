Более 70 человек отравились хлором в лондонском аквацентре

Более 70 человек пострадали от отравления хлором в аквацентре на территории Олимпийского парка королевы Елизаветы в Лондоне. 29 из них потребовалась госпитализация.

Инцидент случился около 11:00 часов 23 марта, когда в бассейнах проводили занятия для детей, включая младенцев. Посетители начали массово жаловаться на трудности с дыханием. Предварительно, причиной стало большое количество ядовитых паров хлора.

Прибывшие спасатели эвакуировали из здания порядка 200 человек, большая часть – мамы с детьми. Медики оказали помощь на месте 48 пострадавшим, 29 человек увезли в больницу с сильным отравлением.

Пожарные обошли ближайшие дома и попросили жильцов закрыть окна, пока их здания будет выходить ядовитый пар. Пока спасатели проветривали помещение аквацентра, парами хлора отравились несколько рабочих на стройке по соседству. Им оказали помощь на месте, пишет Guardian.

Лондон, Наталья Рязанова

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