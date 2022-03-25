Герой России объясняет США и НАТО, почему на Украине не было блицкрига

Спецоперация российской армии на Украине не могла и не должна была закончиться в течение нескольких дней, так как наши вооруженные силы не могут действовать в тактике США и блока НАТО, опробованной ими на Югославии. Об этом, а также о двойных стандартах в политике Запада высказался Герой России, участник КТО на Северном Кавказе, депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Воронин:

«Цивилизованный Запад предлагает дружбу на своих условиях. Если разделяешь нашу точку зрения – ты наш друг, делаешь то, что нужно. Если ты враг, то являешься страной третьего мира, папуасом, против которого можно применять всё. И это заявляют люди, занимающие высокие должности. В государственном департаменте США в ответ на «вы же стерли Ирак с лица земли» говорят: «Ну, это же Ирак! Это не проблема. А вот Украина – это проблема, потому что в Европе».

Мы видим по представителям власти ряда западных стран – идет разделение на людей первого и второго сорта. А где-то даже и третьего. Одним можно все, а другим – почему-то нельзя ничего. Когда группировка НАТО бомбила Югославию, в пиковую нагрузку было более шестисот вылетов в сутки. Это очень много. В спецоперации по уничтожению задействовали 1 тыс. 300 самолетов. И это считается нормальным. Однако сухопутные войска блока туда не зашли: очень боялись сербов. Оставили наведение порядка миротворческому контингенту. Но сейчас корректные действия российской армии оцениваются совершенно абсолютно негативно.

Что же касается оказания военной помощи западного блока НАТО Украине – тут же не преследуются ни братские цели, ни национальные интересы. Если бы Запад волновала судьба Украины, в первую очередь, произошло бы заключение соглашения Украины с ЛНР и ДНР. Вместо этого сейчас мы видим, как весь западный мир, улыбавшийся нам, когда все было хорошо, по щелчку, по команде США начал массовую истерию и запустил волну русофобии по всему миру.

Никто никогда не вынашивал плана блицкрига, как сейчас многие говорят. Мы прекрасно понимаем народ Украины, знаем их жителей, наши ментальности схожи. Мы надеялись на благоразумие и украинских властей, военнослужащих украинских вооруженных сил. Надеялись, что разум должен все-таки взыграть. Тем не менее, если военнослужащие украинских вооруженных сил все осознают и начинают сдаваться в плен, то представителям националистических образований терять нечего: они понимают, что в России их ничего хорошего не ждет. Им либо уходить на запад, либо сложить свою голову на территории Украины. Они взяли крупные города, прикрываясь мирным населением.

Те, кто говорит о том, что мы слишком медленно идем, должны понимать, что можно было применить тактику США и блока НАТО, которые они применяли в Ираке, Ливии, в Сербии. Сегодня 23 года с тех пор, как началась операция «Союзная сила», которая по большому счету стерла с лица земли города. Мало кто понимает, что в ходе этой операции было уничтожено более 300 тысяч мирных жителей».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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