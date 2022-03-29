В Мексике три человека погибли при падении самолета на супермаркет

Легкий самолет рухнул на один из супермаркетов в штате Морелос в центральной части Мексики. По меньшей мере три человека погибли, четверо получили травмы.
Авария случилась 28 марта в районе Темиско. Самолет потерял высоту и врезался в здание супермаркета. Он пробил стену здания и практически влетел в торговый зал. При падении самолет развалился на несколько частей.
«Погибли три человека, находившихся на борту самолета. Еще четверо получили травмы и были доставлены в больницы», – заявили власти региона (цитата по ТАСС).
Специалисты устанавливают причины и все обстоятельства случившегося.
Куэрнавака, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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