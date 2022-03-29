Китаец 14 лет живет аэропорту – семья запрещает ему пить и курить дома

Китаец 14 лет живет в Пекинском столичном аэропорту, потому что не хочет возвращаться домой, где его семья запрещает ему пить и курить.

Вэй Цзянькуо переехал в порт в 2008 году и живет там по сей день. По его словам, там у него гораздо больше свободы, чем дома, пишет Daily Mail.

«Я не могу вернуться домой, потому что у меня там нет свободы. Моя семья сказала мне, что если я хочу остаться, я должен бросить пить и курить», – объяснил Вей China Daily.

«Если бы я этого не сделал, мне пришлось бы передать членам семьи всю финансовую поддержку, которую я получаю от государства – 1000 юаней. Но чем я тогда я буду платить за сигареты и алкоголь?» – поделился китаец переживаниями.

По словам сотрудников аэропорта, которые наблюдают за Вэй Цзянькуо многие годы – он безобидный, но шумный пьяница. Пассажиров в аэропорту его поведение и образ жизни никак не смущают.

The Daily Mail напоминает, что Вэй – не единственный человек, который долгое время жил или живет в аэропорту. Вероятно, самым известным из всех стал иранский беженец Мехран Карими Нассери, который жил в зале вылета первого терминала парижского аэропорта Шарль-де-Голль с 1988 по 2006 год.

Его история также была вдохновлена ​​американским фильмом «Терминал» с Томом Хэнксом в главной роли. Однако, в отличие от Вей Цзянькуо, у Нассери не было выбора. Его заставили жить в порту большие бюрократические проблемы.

Пекин, Елена Васильева

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