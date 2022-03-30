В Эквадоре диким животным предоставили законные права

Высший суд Эквадора признал, что у диких животных тоже есть законные права. Об этом сообщает портал LADBible.

В суде рассматривалось дело Анны Бурбано, в доме которой жила шерстистая обезьяна. Животное выловили в джунглях более 18 лет назад. Не так давно правоохранительные органы решили изъять питомца. Полицейские руководствовались запретом на содержание диких животных в жилых домах.

Обезьяну поселили в зоопарке, где она через месяц скончалась. Хозяйка обратилась в суд и пыталась доказать, что права ее питомца были нарушены.

Суд согласился с тем, что животные могут являться субъектом права. Таким образом, переселив обезьяну в зоопарк, люди нарушили ее права. «Дикие виды животных имеют право не подвергаться охоте, ловле, отлову, сбору, добыче, хранению, удержанию, торговле или обмену», – говорится в постановлении.

Кито, Зоя Осколкова

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