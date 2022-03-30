В Токио автомобиль протаранил здание МИД Японии

В Токио автомобиль врезался в здание министерства иностранных дел. Водитель заявил, что хочет передать важную информацию дипломатам. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Легковой автомобиль въехал на территорию министерства иностранных дел, после чего врезался в здание ведомства. Водителя задержали. При этом он выкрикивал, что хочет поделиться некоторыми очень важными сведениями.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Токио, Зоя Осколкова

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