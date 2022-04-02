Американские СМИ: Экономика США погружается в кризис – спасение в отмене антироссийских санкций

США оказались на пороге экономического спада на фоне высоких цен на энергоносители и стремительный рост инфляции на внутреннем рынке. Американскую экономику спасет отказ от антироссийских санкций, пишет The Hill (перевод «ИноСМИ»).

Если власти США хотят спасти экономику страны от мощного экономического кризиса, им надо отменить введенные санкции в отношении России. «Снятие санкций с России ускорит завершение ситуации на Украине и поможет стабилизировать международные энергетические рынки», – говорится в публикации.

Как считает издание, деэскалация международных конфликтов и диверсификация поставщиков топливных ресурсов поможет Вашингтону удержать экономику на плаву.

Вашингтон, Светлана Антонова

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