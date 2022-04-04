Более 10 тысяч медиков прибыли в Шанхай для борьбы с Covid-19

Более 10 тыс. медиков собрались в Шанхае для борьбы со вспышкой коронавируса. В городе устроили ковидарии для больных без симптомов или с легкими признаками ОРВИ.

Среди прибывших бригад две тысячи военных медиков, а также те, кто работал с больными в Ухане в начале эпидемии. Они помогут тестировать горожан на Covid-19 и ухаживать за заболевшими, сообщает Синьхуа.

По данным агентства, на 3 апреля в континентальной части Китая зарегистрировано 1 366 новых случаев коронавируса. 836 больных выявили в провинции Цзилинь, 425 – в Шанхае, 16 – в провинции Фуцзянь. Медики также выявили 11 862 новых бессимптомных носителя, большинство из которых – жители Шанхая (8 581).

Напомним, с 28 марта по 5 апреля город официально закрыт на карантин. Магазины, кафе и общественный транспорт не работают. Некоторые компании сумели продолжить работу, но все сотрудники переведены на удаленную работу.

Шанхай, Наталья Рязанова

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