В Индонезии директора школы казнят за насилие над 13 воспитанницами

Верховный суд Индонезии встал на сторону прокуратуры и приговорил к смертной казни директора исламской школы-интерната. Херри Вираван признался в изнасиловании 13 воспитанниц, передает Associated Press.

Обвинение доказало, что с 2016 по 2021 год директор отвозил некоторых воспитанниц в отели или съемные квартиры, где насиловал. Пострадавшими признаны 13 девочек в возрасте от 11 до 14 лет. В результате изнасилований родились как минимум девять младенцев.

О преступлениях стало известно в мае 2021 года, когда она из учениц приехала на каникулы и призналась родителям, что недавно родила ребенка. Всех младенцев передали в приюты до того времени, когда их матери повзрослеют достаточно, чтобы заботиться о собственных детях.

Суд предыдущей инстанции обязал выплатить по 600-6000 долларов на медицинское и психологическое лечение пострадавших девочек. Верховный суд наложил арест на все активы директора школы, которые разделят между его жертвами и их детьми.

Как сообщал «Новый День», в Санкт-Петербурге задержали спортивного тренера детского лагеря по подозрению в развращении воспитанниц.

Джакарта, Наталья Рязанова

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