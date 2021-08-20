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Пятница, 20 августа 2021, 10:33 мск

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Тренера детского лагеря задержали по подозрению в педофилии

В Санкт-Петербурге задержали спортивного тренера детского лагеря по подозрению в развращении воспитанниц.

Мужчина работает в лагере в Курортном районе. Его задержали по заявлению родителей одной из девочек-подростков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Они сообщили в полицию, что тренер «совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух воспитанниц», пока девочки спали.

По данным «Фонтанки», задержанному тренеру по вольной борьбе 56 лет. Его основное место работы – одна из школ высшего спортивного мастерства в Петербурге. Правоохранители проводят проверку.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 19.08.21

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