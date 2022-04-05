Мужчина с ножом ранил посетителей мавзолея в Иране

В Иране злоумышленник ворвался в мавзолей и ранил несколько человек. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Инцидент произошел мавзолее Имама Резы в городе Мешхеде. По предварительным данным, ножевые ранения получили по меньшей мере два человека. Об их состоянии не сообщается. Известно, что потерпевших госпитализировали.

Злоумышленника удалось задержать. Правоохранители выясняют его мотивы. Проводится расследование.

Тегеран, Зоя Осколкова

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