российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 апреля 2022, 15:39 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Мужчина с ножом ранил посетителей мавзолея в Иране

В Иране злоумышленник ворвался в мавзолей и ранил несколько человек. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Инцидент произошел мавзолее Имама Резы в городе Мешхеде. По предварительным данным, ножевые ранения получили по меньшей мере два человека. Об их состоянии не сообщается. Известно, что потерпевших госпитализировали.

Злоумышленника удалось задержать. Правоохранители выясняют его мотивы. Проводится расследование.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Иран

В Иране истребитель рухнул рядом со школой / В Иране 22 человека пострадали при аварии в метро / Россия отменит ограничения на полеты в четыре страны и восстановит сообщение еще с девятью / Жителя Ирана ослепят по приговору суда / Российские ученые обнаружили древний неизвестный город / В Иране предотвратили попытку диверсии на атомном объекте / В Иране на химическом заводе прогремели взрывы / Начиненная взрывчаткой лодка атаковала порт в Саудовской Аравии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Иран,