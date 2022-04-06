Британская полиция нашли почти 4 тонны кокаина в колумбийских бананах

Британская полиция изъяла рекордную партию наркотиков весом в 3,7 тонны. Запрещенные вещества нашли в паллетах с бананами, прибывшими из Колумбии, пишет Daily mail.

Правоохранители совместно с пограничными войсками проверили поставку фруктов из Колумбии и в пяти паллетах вместе с бананами нашли упакованный в свертки гидрохлорид кокаина. Это вещество используют для изготовления крэка.

Стоимость наркотиков оценили в 302 млн фунтов стерлингов. Найденная партия стала рекордной за семь лет. Спецоперацию провели 17 марта, но только теперь следователи раскрыли информацию о ней.

Как сообщал «Новый День», в Новгородской области раскрыта подпольная нарколаборатория, в которой изъяли более 20 км готового наркотика, 180 кг прекурсоров и около 10 т сырья.

Лондон, Наталья Рязанова

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