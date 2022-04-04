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Понедельник, 4 апреля 2022, 11:37 мск

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Под Новгородом раскрыли подпольную нарколабораторию

В Новгородской области спецслужбы задержали наркоторговцев. В подпольной лаборатории обнаружили десятки килограмм наркотиков и тонны сырья для изготовления запрещенных веществ.

Как сообщают в региональном управлении ФСБ, преступная группа обосновалась на частной базе отдыха. Установлено, что наркотики сбывали в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях.

«Из незаконного оборота изъято более 20 килограммов готового наркотика, более 180 килограммов прекурсоров, находящихся в момент изъятия в стадии синтезирования, а также около 10 тонн сырья, предназначенного для изготовления наркотического средства», – отметили в ведомстве.

Шестеро задержанных были помещены под стражу. В спецслужбе уточнили, что пятеро подозреваемых имеют российское гражданство, один – украинское.

Великий Новгород, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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