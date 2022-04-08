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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 8 апреля 2022, 10:53 мск

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В Южной Корее два человека погибли при крушении вертолета

Вертолет береговой охраны Южной Кореи упал в море во время спасательной операции. Два человека погибли, один пропал без вести, передает агентство Yonhap.

Вертолет Sikorsky S-92 привез шестерых спасателей на патрульный катер, который разыскивал пропавший в море буксир. На воздушном судне оставались четыре члена экипажа. Вертолет должен был вернуться в Пусан, но внезапно рухнул в море к юго-западу от острова Мара.

Второй пилот и оператор радара погибли на месте. Живого пилота вытащили из воды спасатели на патрульном катере. Судьба механика остается неизвестной.

Ранее на юге Австралии разбился небольшой вертолет с пилотом и четырьмя пассажирами.

Пусан, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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