В Южной Корее два человека погибли при крушении вертолета

Вертолет береговой охраны Южной Кореи упал в море во время спасательной операции. Два человека погибли, один пропал без вести, передает агентство Yonhap.
Вертолет Sikorsky S-92 привез шестерых спасателей на патрульный катер, который разыскивал пропавший в море буксир. На воздушном судне оставались четыре члена экипажа. Вертолет должен был вернуться в Пусан, но внезапно рухнул в море к юго-западу от острова Мара.
Второй пилот и оператор радара погибли на месте. Живого пилота вытащили из воды спасатели на патрульном катере. Судьба механика остается неизвестной.
Ранее на юге Австралии разбился небольшой вертолет с пилотом и четырьмя пассажирами.
Пусан, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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