В Турции автобус попал в аварию, есть погибшие

В Турции пассажирский автобус попал в аварию. По предварительным данным, четыре человека погибли еще 25 пострадали. Об этом сообщает BirGun.
ДТП произошло в городе Адильцеваз в Битлисе. По данным издания, водитель автобуса потерял управление, когда наехал на кучу земли на обочине дороги.
В результате четыре человека погибли, 25 получили различные ранения. Пострадавшие были доставлены в больницы в Адылджевазе, Ахлате и Татване. Им была оказана медицинская помощь.
Уточняется, что погибшие были мигрантами с неурегулированным статусом.
Анкара, Зоя Осколкова
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