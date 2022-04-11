В Турции автобус попал в аварию, есть погибшие

В Турции пассажирский автобус попал в аварию. По предварительным данным, четыре человека погибли еще 25 пострадали. Об этом сообщает BirGun.

ДТП произошло в городе Адильцеваз в Битлисе. По данным издания, водитель автобуса потерял управление, когда наехал на кучу земли на обочине дороги.

В результате четыре человека погибли, 25 получили различные ранения. Пострадавшие были доставлены в больницы в Адылджевазе, Ахлате и Татване. Им была оказана медицинская помощь.

Уточняется, что погибшие были мигрантами с неурегулированным статусом.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»