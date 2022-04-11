На Филиппинах 21 человек погиб в результате шторма «Меги»

Как минимум 21 человек погиб, 16 получили травмы после тропического шторма «Меги». Общее число пострадавших превысило 136,3 тыс. человек, передает prensa-latina.cu.

Стихия обрушилась на Филиппины утром 10 апреля. Сначала местные власти сообщали о трех погибших, но днем 11 апреля нашли сразу несколько тел, и местное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий уточнило число жертв. Поиски выживших и тел погибших продолжаются.

Шторм принес сильные ливни, которые вызвали оползни. Больше других пострадали 10 горных поселений, где потоки оползней разрушили дома, завалили дороги. Более 13 тыс. человек были эвакуированы из-за угрозы оползней, всего стихия затронула 136,3 тыс. человек.

Ранее в Перу оползень накрыл целый жилой квартал. Сель сошел утром, когда большинство горожан находились дома, и накрыл почти 80 домов.

Манила, Наталья Рязанова

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