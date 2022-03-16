В Перу оползень накрыл жилой квартал

Оползень сошел на жилой квартал в городе Ретамас в Перу. Под потоком грязи оказались десятки домов, семь человек объявлены пропавшими без вести.

Сель сошел около 08:00 утра 15 марта (около 16:00 мск), когда большинство горожан находились дома. Поток накрыл почти 80 домов. Спасатели и военные ищут выживших, уже удалось спасти семь человек. Судьба еще как минимум семерых остается неизвестной, передает «Вести.ру».

Как сообщал «Новый День», в Бразилии 165 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных продолжительными ливнями. Как минимум 28 из погибших – дети.

Лима, Наталья Рязанова

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