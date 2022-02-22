Число жертв наводнений в Бразилии выросло до 165

Число погибших в результате наводнений и оползней в бразильском городе Петрополис увеличилось до 165 человек. Как минимум 28 из них – дети, пишет Global times.

Спасатели и волонтеры продолжают поиск пропавших. Они раскапывают завалы, нанесенные оползнями, но чаще находят тела погибших. Местные власти не исключают, что число жертв стихии увеличится после проверки всей местности.

Более 1200 горожан были вынуждены покинуть дома из-за угрозы оползней и наводнений. Около 100 домов разрушены полностью или повреждены.

Ранее сообщалось о 120 погибших и 116 пропавших без вести из-за наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями. Среди погибших было 13 несовершеннолетних.

Петрополис, Наталья Рязанова

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