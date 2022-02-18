До 120 выросло число погибших от наводнения в Бразилии

Власти бразильского города Петрополис обновили данные о жертвах наводнений и оползней: 120 человек погибли, среди них 13 несовершеннолетних. Число пропавших без вести выросло до 116. Ночью поиски приостановили из-за сильного дождя, передает портал g1.

Ранее сообщалось о 104 погибших и 35 пропавших без вести.

Прошла эвакуация еще из одного района, который оказался под угрозой схода селевых потоков. В пункты размещения переведены 705 человек. разрушены и повреждены более 80 домов.

Из-за толчеи в участках полицейские бригады ездят по городу и собирают данные о пропавших людях. В поисковой операции задействованы 500 пожарных и 200 волонтеров.

Мэрия Петрополиса объявила трехдневный траур, начавшийся 17 февраля. У горожан возникли трудности с захоронением опознанных погибших: часть кладбищ размыта, к другим не добраться по дорогам, забитым нанесенным мусором и брошенными машинами.

Как сообщал «Новый День», в ночь на 16 февраля в городе выпало 240 мл осадков, что стало сильнейшим ливнем с 1932 года. Дождь вызвал наводнения и оползни в горной части Бразилии.

Петрополис, Наталья Рязанова

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