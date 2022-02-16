В Бразилии жертвами наводнения стали 18 человек

В Бразилии из-за обильных осадков реки вышли из берегов и затопили жилые районы. По последним данным, жертвами стихии стали 18 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

За несколько часов в городе Петрополисе и окрестностях выпало больше осадков, чем ожидалось за весь месяц, а индекс дождя достиг 259 мм. Гражданская оборона зафиксировала в районе 95 происшествий, в том числе 80 оползней и 11 точек затопления.

Ликвидируют последствия удара стихии 120 спасателей, к ним в помощь направлены еще 60 человек. Об этом сообщил губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру.

По данным управления пожарной охраны, мертвых людей стали обнаруживать, когда вода начала уходить из центра города. Разбор завалов продолжается, не исключено, что жертв будет больше. Число пострадавших пока не называется, передает телеканал G1.

Тем временем, Министерство образования страны сообщило, что занятия в школах, вузах и колледжах приостановлены. Власти обещали начать эвакуацию из наиболее пострадавших от паводка районов. Кроме того, будет оказана поддержка бездомным.

Бразилиа, Зоя Осколкова

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