В Бразилии число жертв наводнения превысило 100 человек

До 104 человек увеличилось число погибших в результате наводнения в Петрополисе в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Власти предупредили, что это не окончательные данные, поскольку поисково-спасательная операция продолжается.

Данные указаны на 23:30 часов 16 февраля. Среди погибших восемь – дети. Остается неизвестной судьба как минимум 35 человек, власти не могут назвать точное число пропавших. Всех, кто не может найти родственников, просят сообщать в полицию, передает портал G1.

В пунктах размещения находятся 370 человек. Более 50 домов разрушены, порядка 80 строений пострадали от стихии. Дороги перекрыты завалами мусора, принесенного водой, многие участки дорог размыты.

Ранее сообщалось о 18 погибших из-за 80 оползней и наводнений, вызванных сильнейшими ливнями. Специалисты назвали обрушившийся на регион дождь самым сильным с 1932 года.

Бразилиа, Наталья Рязанова

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