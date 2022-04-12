Фермеры в Эквадоре вышли на протест из-за проблем с поставками в Россию бананов

Производители бананов в Эквадоре протестуют из-за проблем с экспортом в Россию. Об этом сообщает Национальная федерация производителей бананов.

Фермеры трех провинций перекрыли дороги в Гуаясе, Лос-Риос и Эль-Оро. Производители требуют, чтобы правительство выкупило ту долю урожая, которая приходится на Россию. Речь идет о пятой части всего экспорта бананов.

По итогам 2021 года страна экспортировала 6,8 млн тонн бананов, из них 1,51 млн тонн были отправлены в РФ, передает РИА «Новости». Проблемы с поставками возникли в начале марта, когда из-за ситуации на Украине были заблокированы логистические цепочки.

Стоит отметить, что это уже не первая акция протеста представителей этой отрасли в Эквадоре. В середине марта производители бананов перекрыли дороги на западе страны гроздьями этих плодов, чтобы убедить правительство оказать меры поддержки.

Кито, Зоя Осколкова

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