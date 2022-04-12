Госдеп призвал часть персонала дипмиссии уехать из Шанхая из-за вспышки Covid-19

Госдепартамент США рекомендовал сотрудникам дипмиссии в Шанхае, занятым неосновной деятельностью, вернуться в Штаты. Ведомство озабочено вспышкой коронавируса в китайском городе.

Вспомогательный персонал вместе с семьями призвали покинуть Шанхай. При этом генконсульство США продолжит оказывать экстренные услуги нуждающимся американцам, хотя и останется закрытым для публичного посещения.

Госдеп посоветовал желающим посетить Китай американцам внимательно строить маршрут. «Не совершайте поездок в Специальный административный район (САР) Гонконг КНР, провинцию Цзилинь и муниципалитет Шанхая из-за ограничений, связанных с Covid-19», – говорится в сообщении ведомства.

По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, на 11 апреля в континентальной части страны зарегистрирован 1251 новый случай коронавируса. Из них 994 было выявлено в Шанхае, 171 – в провинции Цзилинь, 21 – в провинции Хайнань. Шанхай разделили на зоны в зависимости от числа зараженных горожан: 7624 района остаются закрытыми, в 2460 оставлен ограничительный контроль, а 7565 районов объявлены зонами профилактики, пишет агентства «Синьхуа».

Вашингтон, Наталья Рязанова

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