На Филиппинах число жертв шторма «Меги» выросло до 56 человек

Спасатели нашли тела уже 56 погибших в результате наводнений и оползней, к которым привел тропический шторм «Меги» на Филиппинах. Число пострадавших увеличилось до 200 человек, пишет AP со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 21 погибшем и 16 получивших травмы. Но к поискам присоединилось больше людей, а когда закончился дождь, прислали технику для разбора грязевых завалов. Судьба 28 человек пока остается неизвестной.

Спасатели снимают людей с крыш домов, где те спасались от наводнения. Всем пострадавшим оказывается помощь. Для ускорения процедур выделения денег на выплаты и восстановление поселений власти ввели местный режим ЧС. Школы и многие организации временно закрыты.

Манила, Наталья Рязанова

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