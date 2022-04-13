В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба

В американском штате Калифорния неизвестный открыл огонь в торговом центре. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в торговом центре Mall of Victor Valley города Викторвилл. В результате один человек получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.
Стрелявший скрылся, его личность и местонахождение устанавливают правоохранители.
На месте работают следователи. Торговый центр временно закрыли для посетителей.
Накануне неизвестный устроил стрельбу в метро Нью-Йорка. Мужчина выпустил дымовые шашки и открыл огонь. В результате пострадали около 30 человек. Сам нападавший был в противогазе, ему удалось скрыться. Полиция квалифицирует произошедшее как теракт.
Лос-Анджелес, Зоя Осколкова
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