российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 апреля 2022, 10:08 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба

В американском штате Калифорния неизвестный открыл огонь в торговом центре. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в торговом центре Mall of Victor Valley города Викторвилл. В результате один человек получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

Стрелявший скрылся, его личность и местонахождение устанавливают правоохранители.

На месте работают следователи. Торговый центр временно закрыли для посетителей.

Накануне неизвестный устроил стрельбу в метро Нью-Йорка. Мужчина выпустил дымовые шашки и открыл огонь. В результате пострадали около 30 человек. Сам нападавший был в противогазе, ему удалось скрыться. Полиция квалифицирует произошедшее как теракт.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Автомеханик в США нашел коллекцию произведений искусства в заброшенном сарае / Байден обвинил Путина в геноциде украинцев / Байден перепутал Украину с Китаем и возложил вину за рост цен в США на Путина / Госдеп призвал часть персонала дипмиссии уехать из Шанхая из-за вспышки Covid-19 / «Сильный кризис к концу лета»: санкции против России ускорили распад западной финансовой системы / СМИ: число жертв санкций США превысило число погибших в войнах / Вашингтон решил перевести биолаборатории с Украины в Монголию / Китай винит в украинском кризисе США, отводя Украине и ЕС вторые роли

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,