В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба

В американском штате Калифорния неизвестный открыл огонь в торговом центре. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в торговом центре Mall of Victor Valley города Викторвилл. В результате один человек получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

Стрелявший скрылся, его личность и местонахождение устанавливают правоохранители.

На месте работают следователи. Торговый центр временно закрыли для посетителей.

Накануне неизвестный устроил стрельбу в метро Нью-Йорка. Мужчина выпустил дымовые шашки и открыл огонь. В результате пострадали около 30 человек. Сам нападавший был в противогазе, ему удалось скрыться. Полиция квалифицирует произошедшее как теракт.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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