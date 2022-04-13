До 59 человек выросло число погибших при наводнениях в Южной Африке

Число жертв наводнений в ЮАР увеличилось до 59 человек. Власти оценили ущерб от стихии в миллиарды рандов, передает телеканал ENCA.

Ранее сообщалось о 20 погибших и двух пропавших без вести. По итогам специального исполнительного собрания с премьером Зихле Зикалала цифры значительно изменились. Глава правительства намерен ввести чрезвычайное положение из-за природной катастрофы.

Тела 45 погибших нашли в Дурбане, еще 14 человек погибли в Ндведве и КваДукузе. Спасатели допускают, что несколько человек унесло сильным течением, их судьба пока остается неизвестной.

Рабочие стараются восстановить электроснабжение на затронутых стихией территориях. Всем пострадавшим, чье жилье затопило, предоставили временное укрытие.

Москва, Наталья Рязанова

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