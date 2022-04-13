В Египте 10 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

По меньшей мере 10 человек погибли при столкновении грузовика и туристического автобуса на юге Египта. Среди погибших туристы из Франции и Бельгии, пишет AP по данным местной полиции.

ДТП произошло в 55 км от города Луксор. Автобус вез туристов к храмам Эсны на западном берегу реки Нил, когда столкнулся с грузовиком. От удара автобус загорелся, и не все пассажиры успели выбраться из салона.

По данным полиции, среди погибших четыре француза, бельгиец и пятеро египтян. Порядка 14 человек получили травмы и ожоги, всех доставили в больницу. Их жизням ничто не угрожает.

Согласно официальной статистике, в 2019 году в Египте более 3480 человек погибли в 10 тыс. ДТП. В последующие годы данные не анализировались в связи с пандемией.

Напомним, в Турции четыре человека погибли и 25 пострадали в ДТП с пассажирским автобусом.

Луксор, Наталья Рязанова

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