В ЮАР число жертв наводнения превысило 300 человек

Число погибших при наводнении на востоке Южно-Африканской Республики увеличилось до 306 человек. Тысячи людей лишились жилья и всего имущества, пишет The Guardian.

Большинство погибших проживали в городе Дурбан и его пригородах. Сам порт оказался затоплен, потоки воды снесли грузовые контейнеры с площадок. Большинство дорог в окрестностях размыты, включая железнодорожное полотно.

Метеорологи отметили, что подобных по силе ливней не случалось уже 60 лет. В провинции Квазулу-Натал объявлен режим ЧС. Пострадавших так много, что не всем хватает места в убежищах, недостаточно еды и воды.

Ранее сообщалось о 59 погибших, позже спасатели нашли еще десятки тел, и цифра увеличилась до 259.

Дурбан, Наталья Рязанова

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