В Индии при взрыве кондиционера в кафе погиб человек

В Нью-Дели в закусочной прогремел взрыв. В результате один человек погиб, несколько пострадали. Причиной ЧП стал неисправный кондиционер. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на юго-востоке индийской столицы. В помещении на первом этаже двухэтажного здания находились несколько человек, двое из которых пришли отремонтировать кондиционер. Во время манипуляций устройство взорвалось.

В результате мастер, который находился ближе всех к эпицентру взрыва, получил серьезные травмы головы и груди, он скончался во время оказания ему медицинской помощи. Еще пятерых госпитализировали с различными ранениями.

После взрыва начался пожар, который был потушен в течение часа. Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.

Как сообщал «Новый День», в Индии смартфон взорвался в руках пользователя во время звонка. Владелец телефона поделился снимками взорвавшегося гаджета в твиттере. Он сообщил, что не получил серьезных травм, но расплавленный пластик прилип к его ладони и лицу.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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