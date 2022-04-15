На Филиппинах число жертв шторма выросло до 137 человек, пострадавших – до 1,5 млн

Поисково-спасательная операция после бушевавшего на Филиппинах тропического шторма «Меги» продолжается. Число подтвержденных смертей увеличилось до 137, судьба как минимум 28 человек до сих пор неизвестна.

Властям пришлось переселить почти 300 тыс. человек из районов, где повышен риск оползней и наводнений. Военные, спасатели и волонтеры продолжают разбирать завалы из рухнувших домов и принесенной оползнями земли. Стихия затронула более полутора миллионов человек, которые получили травмы, лишились домов и имущества, пишет La nacion.

Власти предварительно оценили ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству в 2,6 млн долларов.

Напомним, шторм прокатился по Филиппинам утром 10 апреля. Сильные ливни привели к наводнениям и оползням, размыли дороги и повредили опоры линий электропередач.

Манила, Наталья Рязанова

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