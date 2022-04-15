Китай осудил визит конгрессменов и призвал США прекратить контакты с Тайванем

МИД Китая призвал США прекратить все официальные контакты с Тайванем. Подобные действия противоречат положениям американо-китайских документов, напомнили в министерстве.
Министр иностранных дел КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что поведение Штатов противоречит принципу «одного Китая». Пекин будет отстаивать суверенитет, предупредил дипломат.
«США должны прекратить официальные обмены с Тайванем. Китай продолжит принимать энергичные меры и будет твердо отстаивать свой суверенитет, а также территориальную целостность», – цитируют министра «Известия».
15 апреля конгрессмены США прибыли на Тайвань с незапланированным визитом. Официальный Пекин выразил протест и сделал Вашингтону строгое представление в связи с прибытием политиков.
Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что визит конгрессменов подрывает политическую базу китайско-американских отношений. А народно-освободительная армия Китая примет меры, чтобы разбить «любые попытки внешнего вмешательства и планы отколоть так называемый независимый Тайвань».
Как сообщал " Новый День», американский сенатор Джош Хоули представил закон об экспорте оружия на Тайвань. Он призвал ускорить поставки «в связи с растущей угрозой китайского вторжения на Тайвань».
Пекин, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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