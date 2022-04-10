Сенатор США представил закон о поставках вооружения на Тайвань

Сенатор Соединенных Штатов Джош Хоули с целью ускорить одобрение Конгрессом и администрацией США продажи оружия азиатской демократии представил Закон об экспорте оружия на Тайвань, – сообщают СМИ.

В документе, размещенном на сайте сенатора, говорится, что одобрение передачи оружия Конгрессом США и прочими ведомствами «должно пройти как можно быстрее в связи с растущей угрозой китайского вторжения на Тайвань».

В качестве экспортируемого оружия предлагаются морские мины, противотанковые ракеты, переносные зенитно-ракетные комплексы и другие средства асимметричной обороны. По мнению сенатора, принятие законопроекта поможет ускорить одобрение таких поставок и устранит административные препятствия, – сообщает издание Life.

Отмечается, что в случае принятия документа Тайвань войдет в круг таких государств, как Япония, Австралия, Индия, Южная Корея и страны НАТО, для которых действуют свои процедуры экспорта. Соответственно, процесс получения лицензии на продажу оружия острову ускорится, а время, необходимое Конгрессу для изучения конкретных поставок, сократится вдвое.

Следует отметить, что представитель делегации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Народной вооруженной полиции У Цян на проходящей в Пекине парламентской сессии заявил, что армия КНР готова пойти на жесткие меры, чтобы предотвратить «независимость Тайваня».

«Чем больше США и Япония будут гнать волну по тайваньскому вопросу, тем более жёсткие действия мы предпримем для защиты национального суверенитета и территориальной целостности», – заявил представитель НОАК.

Вашингтон, Иван Бабурин

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