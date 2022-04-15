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Пятница, 15 апреля 2022, 15:05 мск

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Наушники спасли американского подростка от шальной пули

Фото: Pixabay

В США 18-летний юноша выжил благодаря игровой гарнитуре. Ему в голову прилетела шальная пуля. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел в Калифорнии. Ночью Джонатан играл со своими друзьями по сети в PlayStation. Чтобы не шуметь, он надел наушники. Через некоторое время парень почувствовал удар в голову.

Джонатан осмотрел комнату и обнаружил дырку в окне, похожую на отверстие от пули, а в кровати он нашел и саму пулю.

«Это было похоже на то, как кто-то бьет вас по голове, а вы в велосипедном шлеме», – вспоминает американец.

Семья обратилась в полицию, правоохранители проводят расследование.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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