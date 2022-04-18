В Турции прогремел взрыв в подземных сооружениях

В Стамбуле прогремел врыв. По предварительным данным, авария произошла под землей. Местных жителей эвакуируют.
По данным газеты Sabah, инцидент произошел в районе Бейоглу. Предположительно, причиной мощного взрыва стали неполадки в электросети в подземных кабельных сооружениях. Из коллектора наружу начал валить густой дым.
Жителей близлежащих зданий эвакуируют. На месте работают сотрудники экстренных служб. Они выясняют обстоятельства произошедшего и оценивают последствия.
Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
Стамбул, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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