российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 апреля 2022, 12:54 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Турции прогремел взрыв в подземных сооружениях

В Стамбуле прогремел врыв. По предварительным данным, авария произошла под землей. Местных жителей эвакуируют.

По данным газеты Sabah, инцидент произошел в районе Бейоглу. Предположительно, причиной мощного взрыва стали неполадки в электросети в подземных кабельных сооружениях. Из коллектора наружу начал валить густой дым.

Жителей близлежащих зданий эвакуируют. На месте работают сотрудники экстренных служб. Они выясняют обстоятельства произошедшего и оценивают последствия.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Турция

В перестрелке на границе Турции и Греции погиб нелегальный мигрант / В Турции автобус попал в аварию, есть погибшие / «Мы покупали тур за 70 тысяч и должны отдать ещё 50?» – туристы негодуют по поводу доплат за Турцию / Турецкие военные нашли еще одну мину в Черном море / Крупный туроператор будет продавать Турцию с вылетом из Екатеринбурга на Turkish Airlines / Турция не будет вводить антироссийские санкции / В Стамбуле стартовали переговоры России и Украины / Путин и Эрдоган выбрали Стамбул местом переговоров с Украиной

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Турция,